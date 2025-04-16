У Дніпрі терористичний удар: загинула жінка, поранено немовля

У Дніпрі внаслідок терористичного удару загинула молода жінка, серед поранених є немовля. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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За словами голови Дніпровської ОВА, попередньо відомо про сімох постраждалих, серед яких – 9-місячна дівчинка.

Медики надали немовляті необхідну допомогу на місці трагедії, її стан наразі оцінюється як задовільний.

Також, на жаль, через ворожий обстріл загинула молода жінка.

Нагадаємо

Раніше було передано, що у місті Дніпро прогриміла серія вибухів. Унаслідок даної ворожої атаки БпЛА у місті виникли пожежі та було пошкоджено житлові будинки. Крім того, двоє дітей отримали поранення.

У Дніпрі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, двоє дітей постраждали - ОВА