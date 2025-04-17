Унаслідок атаки рф у Дніпрі двоє загиблих та 16 поранених, серед них є діти
Київ • УНН
У Дніпрі збільшилася кількість жертв до двох. Загинула літня жінка, також відомо про 16 поранених, серед яких троє дітей.
У Дніпрі збільшилась кількість жертв до 2 осіб після чергової атаки окупантів. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
На жаль, у Дніпрі вже відомо про ще одну загиблу. Життя втратила жінка похилого віку.
Станом на цю годину відомо про 16 постраждалих. Серед них – троє дітей: дівчинка дев’яти місяців та хлопчики шести й одинадцяти років. На щастя, їх стан лікарі оцінюють як задовільний.
Медики продовжують працювати. Відтак, п’ятеро дорослих були госпіталізовані, їм надається необхідна допомога.
Нагадаємо
У Дніпрі прогриміла серія вибухів. Через ворожий удар загинула молода жінка, а серед поранених є 9-місячне немовля.
У Дніпрі терористичний удар: загинула жінка, поранено немовля16.04.25, 23:47 • 2342 перегляди