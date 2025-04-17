рф атаковала Украину 2 баллистическими "Искандерами" и еще 3 ракетами и 75 беспилотниками: сбито 25 дронов

россия ночью запустила по Украине 5 ракет, в том числе две баллистические, и 75 беспилотников, сбито 25 дронов, 30 - не достигли целей, из-за атаки рф пострадали четыре области, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.



Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 апреля враг нанес удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (из Ростовской области - рф), тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 (с ВОТ Луганской области), а также 75-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов (с направлений: Курск, Миллерово - рф, Чауда - Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 25 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

30 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Донецкая область, Харьковская область, Сумская область и Днепропетровская область", - говорится в сообщении.

Донецкая область

По данным полиции Донецкой области, за прошедшие сутки оккупанты атаковали Лиман дронами и артиллерией - ранили человека. В целом в области из-за вражеских обстрелов за сутки один человек погиб - в Покровске, шесть получили ранения. Попадания зафиксированы в 10 населенных пунктах.

Харьковская область

В Харьковской области город Изюм накануне вечером подвергся ракетному и дроновому удару российских войск, известно о 7 пострадавших, еще 10 человек из-за вражеской атаки пострадали накануне в селе Оскол.

Сумская область

По данным ГСЧС, россияне атаковали БпЛА села Степановской и Садовской общин Сумского района в Сумской области. Как уточнили в ОВА, враг сегодня ночью атаковал эти села "Шахедами". Спасатели обследовали территории и ликвидировали обнаруженные очаги пожаров. Повреждены частные домохозяйства, автомобили, нежилые здания. Предварительно погибших и травмированных нет.

Днепропетровская область

Массированной атаке вражеских БпЛА подвергся Днепр. В результате обстрела погибли три человека, среди них - ребенок. Ранения получили 30 местных жителей, среди них пятеро детей. По данным прокуратуры, повреждены многоэтажные и частные жилые дома, учебное заведение, админздания, общежития, предприятие, автомобили.