Харківщина: через удар рф по Ізюму постраждало 7 людей, в Осколі - ще 10

У Харківській області місто Ізюм напередодні ввечері зазнало ракетного та дронового удару російських військ, відомо про 7 постраждалих, ще 10 людей через ворожу атаку постраждало напередодні у селі Оскіл, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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За даними Синєгубова, ворожі удари зафіксовано:

22:14 - Ізюмський р-н, м. Ізюм. Внаслідок обстрілу БпЛА типу «Шахед» горіло три приватних будинки на площі 600 кв. м. Постраждала 66-річна жінка, отримавши гостру реакцію на стрес;

22:14 - Ізюмський р-н, м. Ізюм. Внаслідок обстрілу (попередньо, ракета) пошкоджено 6 приватних будинків, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. Постраждало 6 осіб: 36-річний чоловік, 32-річна жінка, 7-річна дитина, 55-річна жінка, 25-річна жінка та 32-річний чоловік.

Окупанти вдарили ракетою по Ізюму, є поранені

Також, зі слів голови ОВА, ворог напередодні бив по Ізюмському та ще двох районах - Куп'янському та Богодухівському.

О 19:55 у селі Оскіл Ізюмського району, як повідомив Синєгубов, "внаслідок влучання (тип зброї встановлюється) у легковий автомобіль постраждало 10 осіб".