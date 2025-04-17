Харьковская область: из-за удара рф по Изюму пострадало 7 человек, в Осколе - еще 10

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год
Эксклюзив
06:19 • 1644 просмотра

Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

06:17 • 4380 просмотра

Реестр убытков для Украины: кто может подать заявление на возмещение и какие категории откроются до конца года

Эксклюзив
05:54 • 6706 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну

16 апреля, 18:28 • 26302 просмотра

Базовые юридические вещи почти доработаны: Зеленский о соглашении об ископаемых

16 апреля, 11:59 • 80940 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

16 апреля, 11:16 • 173067 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
16 апреля, 11:15 • 89296 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 137887 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 91595 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 144799 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
3м/с
57%
Популярные новости

В Днепре террористический удар: погибла женщина, ранен младенец

16 апреля, 20:47 • 8732 просмотра

Оккупанты превращают ВОТ Запорожской области в "курорт" из руин и окопов

16 апреля, 23:24 • 6824 просмотра

Войска рф продвинулись возле Котляровки и на отдельных участках Запорожской области - DeepState

16 апреля, 23:57 • 4402 просмотра

Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Боровой в Харьковской области

03:57 • 5898 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

05:10 • 6892 просмотра
публикации

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну
Эксклюзив

05:54 • 6708 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

05:10 • 7188 просмотра

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

16 апреля, 14:30 • 51211 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

16 апреля, 11:16 • 173067 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 158648 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Си Цзиньпин

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепр

Вашингтон

Харьков

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 99513 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 42571 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 42793 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 43147 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 44988 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

ТикТок

Нью-Йорк Таймс

Телеграмма

SpaceX Starship

Харьковская область: из-за удара рф по Изюму пострадало 7 человек, в Осколе - еще 10

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

В результате обстрела Изюма ракетами и дронами пострадало 7 человек, в том числе ребенок. В селе Оскол 10 человек пострадали от попадания в автомобиль.

Харьковская область: из-за удара рф по Изюму пострадало 7 человек, в Осколе - еще 10

В Харьковской области город Изюм накануне вечером подвергся ракетному и дроновому удару российских войск, известно о 7 пострадавших, еще 10 человек из-за вражеской атаки пострадали накануне в селе Оскол, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, вражеские удары зафиксированы:

  • 22:14 - Изюмский р-н, г. Изюм. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горели три частных дома на площади 600 кв. м. Пострадала 66-летняя женщина, получив острую реакцию на стресс;
    • 22:14 - Изюмский р-н, г. Изюм. В результате обстрела (предварительно, ракета) повреждены 6 частных домов, две хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Пострадали 6 человек: 36-летний мужчина, 32-летняя женщина, 7-летний ребенок, 55-летняя женщина, 25-летняя женщина и 32-летний мужчина.

      Оккупанты ударили ракетой по Изюму, есть раненые16.04.25, 22:32 • 7508 просмотров

      Также, по словам главы ОВА, враг накануне бил по Изюмскому и еще двум районам - Купянскому и Богодуховскому.

      В 19:55 в селе Оскол Изюмского района, как сообщил Синегубов, "в результате попадания (тип оружия устанавливается) в легковой автомобиль пострадало 10 человек".

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

      Война
      Олег Синегубов
      Харьковская область
      Изюм
      Шахед-136
      Brent
      $66.54
      Bitcoin
      $84,388.20
      S&P 500
      $5,245.11
      Tesla
      $237.27
      Газ TTF
      $35.60
      Золото
      $3,342.70
      Ethereum
      $1,598.47