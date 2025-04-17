Харьковская область: из-за удара рф по Изюму пострадало 7 человек, в Осколе - еще 10

В Харьковской области город Изюм накануне вечером подвергся ракетному и дроновому удару российских войск, известно о 7 пострадавших, еще 10 человек из-за вражеской атаки пострадали накануне в селе Оскол, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, вражеские удары зафиксированы:

22:14 - Изюмский р-н, г. Изюм. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горели три частных дома на площади 600 кв. м. Пострадала 66-летняя женщина, получив острую реакцию на стресс;

22:14 - Изюмский р-н, г. Изюм. В результате обстрела (предварительно, ракета) повреждены 6 частных домов, две хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Пострадали 6 человек: 36-летний мужчина, 32-летняя женщина, 7-летний ребенок, 55-летняя женщина, 25-летняя женщина и 32-летний мужчина.

Оккупанты ударили ракетой по Изюму, есть раненые

Также, по словам главы ОВА, враг накануне бил по Изюмскому и еще двум районам - Купянскому и Богодуховскому.

В 19:55 в селе Оскол Изюмского района, как сообщил Синегубов, "в результате попадания (тип оружия устанавливается) в легковой автомобиль пострадало 10 человек".