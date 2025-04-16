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Базовые юридические вещи почти доработаны: Зеленский о соглашении об ископаемых
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Оккупанты ударили ракетой по Изюму, есть раненые

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Российские войска обстреляли Изюм в Харьковской области. В результате ракетного удара ранены два человека и поврежден частный дом, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты ударили ракетой по Изюму, есть раненые

Армия рф нанесла удар по Изюму, что в Харьковской области, есть раненые. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты обстреляли город Изюм. По предварительным данным, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение 

- сообщил Синегубов.

По его словам, в результате удара поврежден частный дом.

россияне усиливают давление на Харьковском направлении – ГПСУ15.04.25, 14:34 • 5922 просмотра

Антонина Туманова

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