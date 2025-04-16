Оккупанты ударили ракетой по Изюму, есть раненые

Армия рф нанесла удар по Изюму, что в Харьковской области, есть раненые. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты обстреляли город Изюм. По предварительным данным, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение - сообщил Синегубов.

По его словам, в результате удара поврежден частный дом.

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