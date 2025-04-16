Оккупанты ударили ракетой по Изюму, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Изюм в Харьковской области. В результате ракетного удара ранены два человека и поврежден частный дом, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Армия рф нанесла удар по Изюму, что в Харьковской области, есть раненые. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Оккупанты обстреляли город Изюм. По предварительным данным, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение
По его словам, в результате удара поврежден частный дом.
россияне усиливают давление на Харьковском направлении – ГПСУ15.04.25, 14:34 • 5922 просмотра