Окупанти вдарили ракетою по Ізюму, є поранені
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Ізюм на Харківщині. Внаслідок ракетного удару поранені двоє людей та пошкоджено приватний будинок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Армія рф завдала удару по Ізюму, що на Харківщині, є поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти обстріляли місто Ізюм. За попередніми даними, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу
За його словами, у результаті удару пошкоджено приватний будинок.
росіяни посилюють тиск на Харківському напрямку – ДПСУ15.04.25, 14:34 • 5956 переглядiв