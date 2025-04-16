Окупанти вдарили ракетою по Ізюму, є поранені

Армія рф завдала удару по Ізюму, що на Харківщині, є поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Окупанти обстріляли місто Ізюм. За попередніми даними, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу - повідомив Синєгубов.

За його словами, у результаті удару пошкоджено приватний будинок.

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