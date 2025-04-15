росіяни посилюють тиск на Харківському напрямку – ДПСУ

російські війська активно ведуть наступальні дії на Харківському напрямку, зокрема в районі Вовчанська та Куп’янська. Окупанти використовують штурмові групи, техніку та артилерію, аби знищити позиції українських захисників. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Якщо більш детально про Харківський напрямок, то по напрямку кордону це найбільш активний. Ще зараз ворог продовжує свої наступальні дії або ж намагається атакувати позиції українських воїнів, це напрямок Вовчанська