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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

росіяни посилюють тиск на Харківському напрямку – ДПСУ

Київ • УНН

 • 5728 перегляди

російські війська активно наступають на Харківському напрямку, особливо біля Вовчанська та Куп'янська. Ворог використовує штурмові групи, техніку та артилерію для атак.

росіяни посилюють тиск на Харківському напрямку – ДПСУ

російські війська активно ведуть наступальні дії на Харківському напрямку, зокрема в районі Вовчанська та Куп’янська. Окупанти використовують штурмові групи, техніку та артилерію, аби знищити позиції українських захисників. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Якщо більш детально про Харківський напрямок, то по напрямку кордону це найбільш активний. Ще зараз ворог продовжує свої наступальні дії або ж намагається атакувати позиції українських воїнів, це напрямок Вовчанська

- зазначив Демченко.

За його словами, напередодні штурмові групи намагалися знищити позиції підрозділів ДПСУ, які разом із силами оборони тримають оборону на цій ділянці фронту.

Також загострення спостерігається й на Куп’янському напрямку. Там росіяни застосовують не лише піхоту, а й техніку, підтримуючи наступ артилерійськими обстрілами. За словами Демченка, цим ворог намагається знищити укриття й вогневі позиції українських військових перед штурмом.

Нагадаємо

Харківська область зазнала чергової повітряної атаки рф у ніч проти 15 квітня. росіяни застосували керовані авіаційні бомби та безпілотники типу "Шахед". 

Аліна Волянська

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