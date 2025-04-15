Шість авіабомб і п'ять "шахедів": в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки рф на Харків та область

Харківська область зазнала чергової повітряної атаки рф у ніч проти 15 квітня. росіяни застосували керовані авіаційні бомби та безпілотники типу "Шахед". Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону, передає УНН.

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"Якщо брати цю ніч, то в принципі вона відносно, якщо можна так зазначити, минула спокійно. Однак, все одно ми мали 6 ударів керованими авіабомбами, 5 шахедів спостерігали у повітряному просторі над областю. Натомість вночі якщо брати, то місто Харків було атаковано шахедами. Там була досить серйозна пожежа на промисловому підприємстві. Воно цивільне. Воно займалося виробленням та зберіганням продуктів харчування. Тобто жодного відношення до оборонної промисловості воно не має", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях зранку 15 квітня.