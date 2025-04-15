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Шесть авиабомб и пять "шахедов": в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки рф на Харьков и область

Киев • УНН

 • 3840 просмотра

Ночью 15 апреля россияне атаковали Харьковщину управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Попали в гражданское предприятие, которое занималось производством и хранением продуктов питания.

Шесть авиабомб и пять "шахедов": в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки рф на Харьков и область

Харьковская область подверглась очередной воздушной атаке рф в ночь на 15 апреля. россияне применили управляемые авиационные бомбы и беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали 

"Если брать эту ночь, то в принципе она относительно, если можно так отметить, прошла спокойно. Однако, все равно мы имели 6 ударов управляемыми авиабомбами, 5 шахедов наблюдали в воздушном пространстве над областью. При этом ночью если брать, то город Харьков был атакован шахедами. Там был достаточно серьезный пожар на промышленном предприятии. Оно гражданское. Оно занималось выработкой и хранением продуктов питания. То есть никакого отношения к оборонной промышленности оно не имеет", - отметил Синегубов.

Напомним 

Воздушные Силы ВСУ сообщали о вражеской активности в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях утром 15 апреля.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
Олег Синегубов
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Военно-воздушные силы Украины
Запорожье
Харьков
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