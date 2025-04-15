россияне усиливают давление на Харьковском направлении – ГПСУ
Киев • УНН
российские войска активно наступают на Харьковском направлении, особенно возле Волчанска и Купянска. Враг использует штурмовые группы, технику и артиллерию для атак.
российские войска активно ведут наступательные действия на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанска и Купянска. Оккупанты используют штурмовые группы, технику и артиллерию, чтобы уничтожить позиции украинских защитников. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
Детали
Если более подробно о Харьковском направлении, то по направлению границы это наиболее активный. Еще сейчас враг продолжает свои наступательные действия или же пытается атаковать позиции украинских воинов, это направление Волчанска
По его словам, накануне штурмовые группы пытались уничтожить позиции подразделений ГПСУ, которые вместе с силами обороны держат оборону на этом участке фронта.
Также обострение наблюдается и на Купянском направлении. Там россияне применяют не только пехоту, но и технику, поддерживая наступление артиллерийскими обстрелами. По словам Демченко, этим враг пытается уничтожить укрытия и огневые позиции украинских военных перед штурмом.
Напомним
Харьковская область подверглась очередной воздушной атаке рф в ночь на 15 апреля. россияне применили управляемые авиационные бомбы и беспилотники типа "Шахед".