россияне усиливают давление на Харьковском направлении – ГПСУ

российские войска активно ведут наступательные действия на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанска и Купянска. Оккупанты используют штурмовые группы, технику и артиллерию, чтобы уничтожить позиции украинских защитников. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

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Если более подробно о Харьковском направлении, то по направлению границы это наиболее активный. Еще сейчас враг продолжает свои наступательные действия или же пытается атаковать позиции украинских воинов, это направление Волчанска - отметил Демченко.

По его словам, накануне штурмовые группы пытались уничтожить позиции подразделений ГПСУ, которые вместе с силами обороны держат оборону на этом участке фронта.

Также обострение наблюдается и на Купянском направлении. Там россияне применяют не только пехоту, но и технику, поддерживая наступление артиллерийскими обстрелами. По словам Демченко, этим враг пытается уничтожить укрытия и огневые позиции украинских военных перед штурмом.

Напомним

Харьковская область подверглась очередной воздушной атаке рф в ночь на 15 апреля. россияне применили управляемые авиационные бомбы и беспилотники типа "Шахед".