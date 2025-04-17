"россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать": Зеленский показал последствия ночной атаки рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные атаки российских войск, в том числе на Днепр и Одессу, отметив, что "россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать", и подчеркнув необходимость продолжать оказывать давление на государство-агрессора, и показал последствия атаки рф, пишет УНН.

Детали

"Тяжелая ночь была в Днепре - удар российских дронов. По обычным домам, по обычной гражданской инфраструктуре. Продолжается разбор завалов. Сейчас в больницах города 16 человек, всего 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них - девушка, Вероника, всего 17 лет ей было… Мои соболезнования родным и близким", - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что российские захватчики также нанесли удар беспилотниками по Одессе. В результате этого три человека получили ранения. Также повреждены дома, аптека и церковь. Также были нанесены удары авиабомбами по Сумщине и баллистическими ракетами по Харьковщине и Донетчине.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что предоставленные партнерами оборонные пакеты спасают жизни людей. Он призвал и в дальнейшем оказывать давление на государство-агрессора.

"Каждый оборонный пакет партнеров для Украины сейчас, все формы поддержки миром нашей устойчивости - это буквально защита жизней. россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир", - подчеркнул Президент.

Дополнение

В Воздушных силах сообщили, что россия ночью запустила по Украине пять ракет, в том числе две баллистические, и 75 беспилотников, сбито 25 дронов, 30 - не достигли целей. Из-за атаки рф пострадали четыре области.