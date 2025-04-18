В Херсонской области российский дрон убил двух дорожников: детали трагедии

В Херсонской области из-за российского дронового удара погибли двое работников дорожной службы. Об этом информирует руководитель Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В четверг, 17 апреля в 21:51 чиновник сообщил в своем Telegram-канале, что воздушная атака со стороны противника произошла вблизи населенного пункта Стойкое.

"Там вражеский беспилотник "попал в спецтехнику во время выполнения ремонтных работ", - написал Александр Прокудин.

В результате удара смертельные ранения получили мужчины, 36 и 44 - говорится в заметке руководителя ОВА.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним

Количество погибших в результате российского авиаудара по Таврическому микрорайону Херсона возросло до двух. Также известно о пяти раненых, среди погибших – отец подростка.

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