В Херсонской области российский дрон убил двух дорожников: детали трагедии
Киев • УНН
В Херсонской области в результате удара вражеского беспилотника по спецтехнике погибли двое работников дорожной службы, 36 и 44 лет. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Стойкое.
В Херсонской области из-за российского дронового удара погибли двое работников дорожной службы. Об этом информирует руководитель Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В четверг, 17 апреля в 21:51 чиновник сообщил в своем Telegram-канале, что воздушная атака со стороны противника произошла вблизи населенного пункта Стойкое.
"Там вражеский беспилотник "попал в спецтехнику во время выполнения ремонтных работ", - написал Александр Прокудин.
В результате удара смертельные ранения получили мужчины, 36 и 44
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним
Количество погибших в результате российского авиаудара по Таврическому микрорайону Херсона возросло до двух. Также известно о пяти раненых, среди погибших – отец подростка.
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