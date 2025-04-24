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Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля
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В Херсоне отключат светофоры из-за активности вражеских БПЛА - ОВА

Киев • УНН

 • 594 просмотра

В Херсоне выключают светофоры из-за активности российских БПЛА. Это делается для обеспечения безопасности водителей, ведь остановка на светофоре делает авто легкой мишенью для дронов.

В Херсоне отключат светофоры из-за активности вражеских БПЛА - ОВА

Из-за активности вражеских БпЛА в городе в Херсоне отключат светофоры. Они останавливают автомобили, что делает транспорт легкой мишенью для российских дронов. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской ОВА передает УНН. 

Детали

По его словам, вместе с военными решениями Областная военная администрация также решила выключить светофоры в Херсоне из-за активности российских дронов в городе.

Оккупанты продолжают охотиться на гражданские авто. Светофор останавливает машину, а значит - делает ее легкой мишенью для российских военных

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что 18 апреля в Херсонской области из-за российского дронового удара погибли двое работников дорожной службы. Вражеский беспилотник попал в спецтехнику во время выполнения ремонтных работ.

Алена Уткина

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