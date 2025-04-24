В Херсоне отключат светофоры из-за активности вражеских БПЛА - ОВА

Из-за активности вражеских БпЛА в городе в Херсоне отключат светофоры. Они останавливают автомобили, что делает транспорт легкой мишенью для российских дронов. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской ОВА передает УНН.

Детали

По его словам, вместе с военными решениями Областная военная администрация также решила выключить светофоры в Херсоне из-за активности российских дронов в городе.

Оккупанты продолжают охотиться на гражданские авто. Светофор останавливает машину, а значит - делает ее легкой мишенью для российских военных - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что 18 апреля в Херсонской области из-за российского дронового удара погибли двое работников дорожной службы. Вражеский беспилотник попал в спецтехнику во время выполнения ремонтных работ.