В Херсоне отключат светофоры из-за активности вражеских БПЛА - ОВА
Киев • УНН
В Херсоне выключают светофоры из-за активности российских БПЛА. Это делается для обеспечения безопасности водителей, ведь остановка на светофоре делает авто легкой мишенью для дронов.
Из-за активности вражеских БпЛА в городе в Херсоне отключат светофоры. Они останавливают автомобили, что делает транспорт легкой мишенью для российских дронов. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской ОВА передает УНН.
Детали
По его словам, вместе с военными решениями Областная военная администрация также решила выключить светофоры в Херсоне из-за активности российских дронов в городе.
Оккупанты продолжают охотиться на гражданские авто. Светофор останавливает машину, а значит - делает ее легкой мишенью для российских военных
Напомним
Ранее УНН писал, что 18 апреля в Херсонской области из-за российского дронового удара погибли двое работников дорожной службы. Вражеский беспилотник попал в спецтехнику во время выполнения ремонтных работ.