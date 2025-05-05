По Херсонской области россияне ударили баллистикой, из-за атак рф есть погибший и 7 раненых

Российские войска за прошедшие сутки ударили баллистикой по Херсонскому району, из-за вражеских атак есть погибший и 7 раненых, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

В Херсонской области за прошедшие сутки, по словам Прокудина, под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 38 населенных пунктов, в том числе Херсон.

"Также враг совершил ракетный удар баллистикой по Херсонскому району", - сообщил Прокудин.

российские военные, по его данным, били по критической и социальной инфраструктуре, активизировали удары и по сельскохозяйственной; по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 4 частных дома. Также оккупанты изувечили сотовую вышку, хозяйственную постройку и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения", - сообщил глава ОВА.

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