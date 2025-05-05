На Донетчине в результате российских обстрелов погиб человек, есть двое раненых

В Донецкой области россияне обстреляли из артиллерии село Иванополье. В результате этого погиб один человек, двое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Денис Филашкин, пишет УНН.

Детали

1 погибший и 2 раненых - таковы предварительные последствия обстрела Иванополья Константиновской громады - сообщил Филашкин.

Глава ОВА добавил, что во время обстрела россияне применили ствольную артиллерию.

Сегодня утром россияне обстреляли село из ствольной артиллерии - убили 44-летнего мужчину - добавил Филашкин.

Кроме того, известно о по меньшей мере четырех поврежденных частных домах. Окончательные последствия обстрела выясняются.

Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно! - призвал Филашкин.

Дополнение

В Донецкой области российские войска атаковали Краматорск и два населенных пункта Краматорского района. Отмечается, что за сутки в регионе из-за вражеских обстрелов 10 раненых.

Сегодня после полуночи войска рф атаковали Краматорск, Доброполье и Беззаботовку Краматорского района. Есть повреждения в промышленной зоне - сообщили в полиции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские захватчики за прошедшие сутки ударили баллистикой по Херсонскому району. Из-за вражеских атак есть погибший и 7 раненых.