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На Донетчине в результате российских обстрелов погиб человек, есть двое раненых

Киев • УНН

 • 3368 просмотра

российская артиллерия обстреляла село Иванополье в Донецкой области, убив 44-летнего мужчину и ранив еще двух человек. Повреждены по меньшей мере четыре частных дома.

На Донетчине в результате российских обстрелов погиб человек, есть двое раненых

В Донецкой области россияне обстреляли из артиллерии село Иванополье. В результате этого погиб один человек, двое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Денис Филашкин, пишет УНН.

Детали

1 погибший и 2 раненых - таковы предварительные последствия обстрела Иванополья Константиновской громады

- сообщил Филашкин.

Глава ОВА добавил, что во время обстрела россияне применили ствольную артиллерию.

Сегодня утром россияне обстреляли село из ствольной артиллерии - убили 44-летнего мужчину

- добавил Филашкин.

Кроме того, известно о по меньшей мере четырех поврежденных частных домах. Окончательные последствия обстрела выясняются.

Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!

 - призвал Филашкин.

Дополнение

В Донецкой области российские войска атаковали Краматорск и два населенных пункта Краматорского района. Отмечается, что за сутки в регионе из-за вражеских обстрелов 10 раненых.

Сегодня после полуночи войска рф атаковали Краматорск, Доброполье и Беззаботовку Краматорского района. Есть повреждения в промышленной зоне

- сообщили в полиции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские захватчики за прошедшие сутки ударили баллистикой по Херсонскому району. Из-за вражеских атак есть погибший и 7 раненых.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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