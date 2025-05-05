На Донетчине в результате российских обстрелов погиб человек, есть двое раненых
Киев • УНН
российская артиллерия обстреляла село Иванополье в Донецкой области, убив 44-летнего мужчину и ранив еще двух человек. Повреждены по меньшей мере четыре частных дома.
В Донецкой области россияне обстреляли из артиллерии село Иванополье. В результате этого погиб один человек, двое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Денис Филашкин, пишет УНН.
Детали
1 погибший и 2 раненых - таковы предварительные последствия обстрела Иванополья Константиновской громады
Глава ОВА добавил, что во время обстрела россияне применили ствольную артиллерию.
Сегодня утром россияне обстреляли село из ствольной артиллерии - убили 44-летнего мужчину
Кроме того, известно о по меньшей мере четырех поврежденных частных домах. Окончательные последствия обстрела выясняются.
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Дополнение
В Донецкой области российские войска атаковали Краматорск и два населенных пункта Краматорского района. Отмечается, что за сутки в регионе из-за вражеских обстрелов 10 раненых.
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Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские захватчики за прошедшие сутки ударили баллистикой по Херсонскому району. Из-за вражеских атак есть погибший и 7 раненых.