На Донеччині війська рф уночі атакували Краматорськ та район, є пошкодження в промзоні

У Донецькій області російські війська вночі атакували Краматорськ та два населені пункти Краматорського району, за добу у регіоні через ворожі обстріли 10 поранених, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Сьогодні після опівночі війська рф атакували Краматорськ, Добропілля та Беззаботівку Краматорського району. Є пошкодження в промисловій зоні - повідомили у поліції.

Деталі

Як зазначив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, Краматорськ о 03:50 зазнав 3 ворожі обстріли - БпЛА вдарили по промзоні. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

У ДСНС вказали також, що вночі ворог атакував дронами підприємство в одному з сіл Олександрівської громади. Внаслідок удару загорілася покрівля складської будівлі.



"Рятувальники Донеччини понад 5 годин гасили масштабну пожежу площею 1100 кв. м, що виникла внаслідок російського обстрілу. На щастя, обійшлося без постраждалих", - вказали у ДСНС.

Доповнення

Як повідомили у поліції, за добу росія завдала 3 129 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Від ворожого вогню постраждали 15 населених пунктів, у тому числі міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, Родинське, Слов’янськ. Пошкоджено 65 цивільних об’єктів, з них 41 житловий будинок:

по Дружківці росіяни вдарили 5 бомбами та 2 безпілотниками - поранили 3 цивільних жителів, пошкодили 2 багатоквартирних і 4 приватних будинки, підприємство, автомобіль, критичну інфраструктуру;

двоє поранених - у Зарічному, пошкоджено 2 приватних будинки й гараж;

п’ятеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Покровська, пошкоджено багатоквартирний і три приватних будинки;

Мирноград ворог обстріляв з артилерії, пошкодив 4 багатоквартирних будинки. У Білозерському російські дрони пошкодили підприємство. У Добропіллі є руйнування в промисловій зоні;

у Слов’янську безпілотники поцілили по підприємству та 2 цивільних автомобілях. Лиман окупанти обстрілювали з РСЗВ, пошкодили 2 аграрних підприємства. В Андріївці пошкоджено приватний будинок, комунальне підприємство та сільськогосподарський об’єкт;

У Костянтинівці руйнувань зазнали 5 приватних будинків, в Іванопіллі - 8 осель, у Віролюбівці – 6. Внаслідок влучання ворожих дронів у Зорі пошкоджено 4 домогосподарства й адмінбудівлю, у Софіївці Дружківської громади - приватний будинок.

Окрім того, за даними поліції, встановлено інформацію про двох убитих людей у Мирнограді, які загинули внаслідок обстрілу 3 травня.