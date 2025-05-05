В Донецкой области войска рф ночью атаковали Краматорск и район, есть повреждения в промзоне

В Донецкой области российские войска ночью атаковали Краматорск и два населенных пункта Краматорского района, за сутки в регионе из-за вражеских обстрелов 10 раненых, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Сегодня после полуночи войска рф атаковали Краматорск, Доброполье и Беззаботовку Краматорского района. Есть повреждения в промышленной зоне - сообщили в полиции.

Детали

Как отметил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, Краматорск в 03:50 подвергся 3 вражеским обстрелам - БПЛА ударили по промзоне. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В ГСЧС указали также, что ночью враг атаковал дронами предприятие в одном из сел Александровской громады. В результате удара загорелась кровля складского здания.



"Спасатели Донетчины более 5 часов тушили масштабный пожар площадью 1100 кв. м, возникший в результате российских обстрелов. К счастью, обошлось без пострадавших", - указали в ГСЧС.

Дополнение

Как сообщили в полиции, за сутки россия нанесла 3 129 ударов по линии фронта и жилому сектору. От вражеского огня пострадали 15 населенных пунктов, в том числе города Белозерское, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, Родинское, Славянск. Повреждены 65 гражданских объектов, из них 41 жилой дом:

по Дружковке россияне ударили 5 бомбами и 2 беспилотниками - ранили 3 гражданских жителей, повредили 2 многоквартирных и 4 частных дома, предприятие, автомобиль, критическую инфраструктуру;

двое раненых - в Заречном, повреждены 2 частных дома и гараж;

пять человек получили ранения в результате обстрелов Покровска, повреждены многоквартирный и три частных дома;

Мирноград враг обстрелял из артиллерии, повредил 4 многоквартирных дома. В Белозерском российские дроны повредили предприятие. В Доброполье есть разрушения в промышленной зоне;

в Славянске беспилотники попали по предприятию и 2 гражданских автомобилях. Лиман оккупанты обстреливали из РСЗО, повредили 2 аграрных предприятия. В Андреевке повреждены частный дом, коммунальное предприятие и сельскохозяйственный объект;

В Константиновке разрушениям подверглись 5 частных домов, в Иванополье - 8 домов, в Веролюбовке – 6. В результате попадания вражеских дронов в Заре повреждены 4 домохозяйства и админздание, в Софиевке Дружковской громады - частный дом.

Кроме того, по данным полиции, установлена информация о двух убитых людях в Мирнограде, погибших в результате обстрела 3 мая.