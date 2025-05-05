Харківщина: через атаки рф 9 поранених, серед них двоє дітей

У Харківській області через ворожі обстріли за добу 9 постраждалих, у тому числі двоє дітей, є пошкодження пошти, закладу освіти, складів, енергомереж, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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"Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 7 населених пунктів. Внаслідок обстрілів у місті Золочів постраждали 4 людей, серед яких двоє дітей, у місті Куп’янськ - 2 людей, у селі Циркуни - 3 людей", - написав Синєгубов.

З його слів, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 9 КАБ; 3 БпЛА типу "Шахед"; 1 БпЛА типу "Герань-2".

Як зазначив голова ОВА, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі знищено приватний будинок, частково пошкоджено 18 приватних будинків, господарчі споруди, енергомережі, 3 приватні автомобілі;

в Ізюмському районі пошкоджено 3 адмінбудівлі, 2 ангари, 8 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирних будинки, поштове відділення, будівлю навчального закладу, складську будівлю та 7 авто;

у Куп’янську районі пошкоджено 5 приватних будинків, 4 господарчі споруди, автомобіль;

у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди.

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