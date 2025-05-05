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Харьковская область: из-за атак рф 9 раненых, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 576 просмотра

За сутки враг обстрелял 7 населенных пунктов Харьковской области. В Золочеве ранены 4 человека, среди которых двое детей, в Купянске - 2, в Циркунах - 3.

Харьковская область: из-за атак рф 9 раненых, среди них двое детей

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки 9 пострадавших, в том числе двое детей, есть повреждения почты, учебного заведения, складов, энергосетей, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали 7 населенных пунктов. В результате обстрелов в городе Золочев пострадали 4 человека, среди которых двое детей, в городе Купянск - 2 человека, в селе Циркуны - 3 человека", - написал Синегубов.

По его словам, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 9 КАБ; 3 БпЛА типа "Шахед"; 1 БпЛА типа "Герань-2".

Как отметил председатель ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе уничтожен частный дом, частично повреждены 18 частных домов, хозяйственные постройки, энергосети, 3 частных автомобиля;
    • в Изюмском районе повреждены 3 админздания, 2 ангара, 8 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, почтовое отделение, здание учебного заведения, складское здание и 7 авто;
      • в Купянском районе повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, автомобиль;
        • в Харьковском районе повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки.

          рф атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 116 беспилотниками: сбито 42 дрона05.05.25, 09:25 • 608 просмотров

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          Война
          Харьковская область
          Шахед-136
          Купянск
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