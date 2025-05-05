Харьковская область: из-за атак рф 9 раненых, среди них двое детей
Киев • УНН
За сутки враг обстрелял 7 населенных пунктов Харьковской области. В Золочеве ранены 4 человека, среди которых двое детей, в Купянске - 2, в Циркунах - 3.
В Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки 9 пострадавших, в том числе двое детей, есть повреждения почты, учебного заведения, складов, энергосетей, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали 7 населенных пунктов. В результате обстрелов в городе Золочев пострадали 4 человека, среди которых двое детей, в городе Купянск - 2 человека, в селе Циркуны - 3 человека", - написал Синегубов.
По его словам, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 9 КАБ; 3 БпЛА типа "Шахед"; 1 БпЛА типа "Герань-2".
Как отметил председатель ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе уничтожен частный дом, частично повреждены 18 частных домов, хозяйственные постройки, энергосети, 3 частных автомобиля;
- в Изюмском районе повреждены 3 админздания, 2 ангара, 8 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, почтовое отделение, здание учебного заведения, складское здание и 7 авто;
- в Купянском районе повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, автомобиль;
- в Харьковском районе повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки.
рф атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 116 беспилотниками: сбито 42 дрона05.05.25, 09:25 • 608 просмотров