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рф атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 116 беспилотниками: сбито 42 дрона

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Ночью россия выпустила по Украине две баллистические ракеты и 116 беспилотников. Силами ПВО сбито 42 дрона, 21 БпЛА не достигли целей, от атаки рф пострадали Сумщина и Донетчина.

рф атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 116 беспилотниками: сбито 42 дрона

россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 116 беспилотников, сбито 42 дрона, 21 - не достиг целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 мая враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области - рф, а также 116-ю ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Орел, Миллерово - рф, Приморск - ВОТ Запорожской обл.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 21 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Сумская и Донецкая области.

Почти две трети боев - на двух направлениях: карта от Генштаба05.05.25, 08:29 • 1138 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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