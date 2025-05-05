Почти две трети боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Почти две трети из 269 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 5 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 4 мая, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 106 авиаударов, в частности сбросил 167 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5550 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2628 дронов-камикадзе.

Поражение врага

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую систему и еще один другой важный объект врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Строевки и Тихого.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодези и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Редкодуба.

На Сиверском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения в направлениях Григоровки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло десять боестолкновений в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дылеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 115 атак агрессора в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Богатырь, а также в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверово, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лысовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 52 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Равнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Богатырь.

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного, захватчики совершили три бесполезных атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 23 атаки противника. Противник совершил 317 артиллерийских обстрелов, из них 11 - из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 10 авиационных ударов, во время которых сброшено 13 управляемых авиабомб", - сказано в сводке.

ВСУ за сутки ликвидировали 1260 оккупантов, 5 танков и 137 БПЛА - Генштаб