ВСУ за сутки ликвидировали 1260 оккупантов, 5 танков и 137 БПЛА - Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки на фронте отминусовали 1 260 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники россиян. Об этом в понедельник, 05 мая, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН

Детали

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.05.25 (ориентировочно) составили:

личного состава ‒ 958070 (+1260) человек ликвидировано

танков ‒ 10763 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 22411 (+8)

артиллерийских систем ‒ 27370 (+43)

РСЗО ‒ 1377 (+1)

средства ПВО ‒ 1155 (0)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34997 (+137)

крылатые ракеты ‒ 3196 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47250 (+109)

специальная техника ‒ 3870 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Простой программист Дмитрий, вступив в армию, стал первым, кто сбил российский "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot. Это произошло в небе над Киевом 4 мая 2023 года.

Украина ожидает 1,8 млн снарядов и обсуждает создание авиашколы F-16 в Чехии - Зеленский