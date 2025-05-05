ВСУ за сутки ликвидировали 1260 оккупантов, 5 танков и 137 БПЛА - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1260 российских оккупантов и более 300 единиц вражеской техники. Также было уничтожено 5 танков и 43 артиллерийские системы.
Силы обороны Украины за минувшие сутки на фронте отминусовали 1 260 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники россиян. Об этом в понедельник, 05 мая, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН
Детали
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.05.25 (ориентировочно) составили:
- личного состава ‒ 958070 (+1260) человек ликвидировано
- танков ‒ 10763 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 22411 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 27370 (+43)
- РСЗО ‒ 1377 (+1)
- средства ПВО ‒ 1155 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34997 (+137)
- крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47250 (+109)
- специальная техника ‒ 3870 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Простой программист Дмитрий, вступив в армию, стал первым, кто сбил российский "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot. Это произошло в небе над Киевом 4 мая 2023 года.
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