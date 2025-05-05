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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 82186 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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ВСУ за сутки ликвидировали 1260 оккупантов, 5 танков и 137 БПЛА - Генштаб

Киев • УНН

 • 256 просмотра

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1260 российских оккупантов и более 300 единиц вражеской техники. Также было уничтожено 5 танков и 43 артиллерийские системы.

ВСУ за сутки ликвидировали 1260 оккупантов, 5 танков и 137 БПЛА - Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки на фронте отминусовали 1 260 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники россиян. Об этом в понедельник, 05 мая, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН

Детали

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.05.25 (ориентировочно) составили:

  • личного состава ‒ 958070 (+1260) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10763 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 22411 (+8)
        • артиллерийских систем ‒ 27370 (+43)
          • РСЗО ‒ 1377 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1155 (0)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34997 (+137)
                    • крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47250 (+109)
                            • специальная техника ‒ 3870 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Украина ожидает 1,8 млн снарядов и обсуждает создание авиашколы F-16 в Чехии - Зеленский04.05.25, 17:46 • 12691 просмотр

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
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