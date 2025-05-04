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Украина ожидает 1,8 млн снарядов и обсуждает создание авиашколы F-16 в Чехии - Зеленский

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Зеленский заявил об ожидании получения 1,8 миллиона снарядов. Также продолжаются переговоры о создании чешско-украинской авиационной школы F-16 на территории Чехии.

Украина ожидает 1,8 млн снарядов и обсуждает создание авиашколы F-16 в Чехии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает получить 1,8 миллиона снарядов. Кроме того, продолжаются переговоры о создании авиационной школы на территории Чехии. Об этом сообщил Глава украинского государства во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом, пишет УНН.

Мы проговаривали, 1,8 миллиона снарядов может быть. Это очень сильное решение. Завтра у нас будут встречи с оборонными компаниями Чехии, мы готовим конкретику 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента Украины, уже продолжаются переговоры между Чехией и Украиной о создании авиационной школы F-16.

Наши представители на уровне наших правительственных чиновников и военных обсуждают следующие шаги в развитии нашей авиационной коалиции, а именно создание авиационной чешско-украинской школы F-16 

- отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что по соображениям безопасности пока что нет возможности открыть такую базу в Украине.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу для встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Это уже второй визит украинского лидера в Чехию с начала полномасштабного вторжения россии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Петр Павел
Чешская Республика
Владимир Зеленский
Украина
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