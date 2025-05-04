Зеленський прибув до Праги для зустрічі з президентом Петром Павелом

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув до Праги. В аеропорту українського лідера зустрів очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський. В рамках цього візиту він зустрінеться з президентом Петром Павелом та іншими представниками керівництва країни, пише УНН з посиланням на Blesk.cz.

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Президента України Володимира Зеленського разом з дружиною Оленою зустріне у неділю вдень у Празькому замку його колега Петро Павел, повідомив відділ комунікацій президентської адміністрації на своєму вебсайті.

Візит Зеленського тримався в таємниці до останнього моменту з міркувань безпеки. Спеціальний літак українського уряду приземлився в аеропорту Вацлава Гавела в Рузині до полудня.

Це другий візит Зеленського до Чеської Республіки з початку російського вторгнення в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року. Секретний захід впливає на роботу Празького замку.

Територія закрита для публіки з 11:00 до 16:30. Крім того, каси, інформаційні центри, сади та виставки закриті увесь день. Зеленський востаннє був у Празі під час візиту 6-7 липня 2023 року. Він повторно відвідав Чеську Республіку менш ніж через два роки. Його останній візит не був анонсований заздалегідь.

Нагадаємо

У березні президент Чехії Петр Павел приїжджав до України.

