Зеленський прибув до Праги для зустрічі з президентом Петром Павелом

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 36979 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 96672 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 90243 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 67288 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 78862 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 77441 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 61297 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 74950 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 110576 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 47093 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+26°
6.9м/с
32%
741 мм
Популярнi новини

"Претензійна нісенітниця": медведєв різко відповів Трампу щодо участі США у Другій світовій війні

4 травня, 02:34 • 14141 перегляди

російські війська просунулися на п'яти напрямках, ЗСУ контратакують: карти ISW

4 травня, 03:17 • 18508 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 15072 перегляди

Атака "Шахедів" на Київ: кількість постраждалих зросла до 11

4 травня, 05:03 • 17957 перегляди

Нічна атака росіян: сили ППО збили 69 ворожих безпілотників

06:50 • 11784 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 90244 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 48111 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 79228 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 87367 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 110577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 15078 перегляди

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 36124 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 77441 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 35430 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 38284 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Зеленський прибув до Праги для зустрічі з президентом Петром Павелом

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Праги для зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом. Це вже другий візит Зеленського до Чехії з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський прибув до Праги для зустрічі з президентом Петром Павелом

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув до Праги. В аеропорту українського лідера зустрів очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський. В рамках цього візиту він зустрінеться з президентом Петром Павелом та іншими представниками керівництва країни, пише УНН з посиланням на Blesk.cz

Деталі

Президента України Володимира Зеленського разом з дружиною Оленою зустріне у неділю вдень у Празькому замку його колега Петро Павел, повідомив відділ комунікацій президентської адміністрації на своєму вебсайті.

Візит Зеленського тримався в таємниці до останнього моменту з міркувань безпеки. Спеціальний літак українського уряду приземлився в аеропорту Вацлава Гавела в Рузині до полудня.

Це другий візит Зеленського до Чеської Республіки з початку російського вторгнення в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року. Секретний захід впливає на роботу Празького замку.

Територія закрита для публіки з 11:00 до 16:30. Крім того, каси, інформаційні центри, сади та виставки закриті увесь день. Зеленський востаннє був у Празі під час візиту 6-7 липня 2023 року. Він повторно відвідав Чеську Республіку менш ніж через два роки. Його останній візит не був анонсований заздалегідь.

Нагадаємо

У березні президент Чехії Петр Павел приїжджав до України

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Петро Павел
Прага
Чеська Республіка
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,440.20
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,827.32