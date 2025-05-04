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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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Зеленский прибыл в Прагу для встречи с президентом Петром Павелом

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу для встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Это уже второй визит Зеленского в Чехию с начала полномасштабного вторжения России.

Зеленский прибыл в Прагу для встречи с президентом Петром Павелом

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Прагу. В аэропорту украинского лидера встретил глава МИД Чехии Ян Липавский. В рамках этого визита он встретится с президентом Петром Павелом и другими представителями руководства страны, пишет УНН со ссылкой на Blesk.cz

Детали

Президента Украины Владимира Зеленского вместе с женой Еленой встретит в воскресенье днем в Пражском замке его коллега Петр Павел, сообщил отдел коммуникаций президентской администрации на своем веб-сайте.

Визит Зеленского держался в тайне до последнего момента из соображений безопасности. Специальный самолет украинского правительства приземлился в аэропорту Вацлава Гавела в Рузине до полудня.

Это второй визит Зеленского в Чешскую Республику с начала российского вторжения в Украину, которое началось в феврале 2022 года. Секретное мероприятие влияет на работу Пражского замка.

Территория закрыта для публики с 11:00 до 16:30. Кроме того, кассы, информационные центры, сады и выставки закрыты весь день. Зеленский последний раз был в Праге во время визита 6-7 июля 2023 года. Он повторно посетил Чешскую Республику менее чем через два года. Его последний визит не был анонсирован заранее.

Напомним

В марте президент Чехии Петр Павел приезжал в Украину

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Прага
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