Зеленский прибыл в Прагу для встречи с президентом Петром Павелом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу для встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Это уже второй визит Зеленского в Чехию с начала полномасштабного вторжения России.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Прагу. В аэропорту украинского лидера встретил глава МИД Чехии Ян Липавский. В рамках этого визита он встретится с президентом Петром Павелом и другими представителями руководства страны, пишет УНН со ссылкой на Blesk.cz.
Детали
Президента Украины Владимира Зеленского вместе с женой Еленой встретит в воскресенье днем в Пражском замке его коллега Петр Павел, сообщил отдел коммуникаций президентской администрации на своем веб-сайте.
Визит Зеленского держался в тайне до последнего момента из соображений безопасности. Специальный самолет украинского правительства приземлился в аэропорту Вацлава Гавела в Рузине до полудня.
Это второй визит Зеленского в Чешскую Республику с начала российского вторжения в Украину, которое началось в феврале 2022 года. Секретное мероприятие влияет на работу Пражского замка.
Территория закрыта для публики с 11:00 до 16:30. Кроме того, кассы, информационные центры, сады и выставки закрыты весь день. Зеленский последний раз был в Праге во время визита 6-7 июля 2023 года. Он повторно посетил Чешскую Республику менее чем через два года. Его последний визит не был анонсирован заранее.
Напомним
В марте президент Чехии Петр Павел приезжал в Украину.