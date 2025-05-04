Україна очікує 1,8 млн снарядів та обговорює створення авіашколи F-16 в Чехії - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив про очікування отримання 1,8 мільйона снарядів. Також тривають переговори щодо створення чесько-української авіаційної школи F-16 на території Чехії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує отримати 1,8 мільйона снарядів. Крім того, тривають переговори про створення авіаційної школи на території Чехії. Про це повідомив Глава української держави під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павлом, пише УНН.
Ми проговорювали, 1,8 мільйонів снарядів може бути. Це дуже сильне рішення. Завтра в нас будуть зустрічі з оборонними компаніями Чехії, ми готуємо конкретику
За словами Президента України, вже тривають переговори між Чехією та Україною щодо створення авіаційної школи F-16.
Наші представники на рівні наших урядовців і військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме створення авіаційної чесько-української школи F-16
Президент наголосив, що з безпекових причин поки що нема можливості відкрити таку базу в Україні.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський прибув до Праги для зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом. Це вже другий візит українського лідера до Чехії з початку повномасштабного вторгнення росії.