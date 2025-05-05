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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 82873 перегляди

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ЗСУ за добу ліквідували 1260 окупантів, 5 танків і 137 БПЛА - Генштаб

Київ • УНН

 • 778 перегляди

За минулу добу українські військові знищили 1260 російських окупантів та понад 300 одиниць ворожої техніки. Також було знищено 5 танків та 43 артилерійські системи.

ЗСУ за добу ліквідували 1260 окупантів, 5 танків і 137 БПЛА - Генштаб

Сили оборони України за минулу добу на фронті відмінусували 1 260 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян. Про це у понеділок, 05 травня, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН

Деталі

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.05.25 (орієнтовно) склали:

  • особового складу ‒ 958070 (+1260) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10763 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 22411 (+8)
        • артилерійських систем ‒ 27370 (+43)
          • РСЗВ ‒ 1377 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1155 (0)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34997 (+137)
                    • крилаті ракети ‒ 3196 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47250 (+109)
                            • спеціальна техніка ‒ 3870 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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