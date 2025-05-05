ЗСУ за добу ліквідували 1260 окупантів, 5 танків і 137 БПЛА - Генштаб

Сили оборони України за минулу добу на фронті відмінусували 1 260 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян. Про це у понеділок, 05 травня, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН

Деталі

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.05.25 (орієнтовно) склали:

особового складу ‒ 958070 (+1260) осіб ліквідовано

танків ‒ 10763 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 22411 (+8)

артилерійських систем ‒ 27370 (+43)

РСЗВ ‒ 1377 (+1)

засоби ППО ‒ 1155 (0)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34997 (+137)

крилаті ракети ‒ 3196 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47250 (+109)

спеціальна техніка ‒ 3870 (0)

Дані уточнюються.

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