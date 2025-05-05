ЗСУ за добу ліквідували 1260 окупантів, 5 танків і 137 БПЛА - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські військові знищили 1260 російських окупантів та понад 300 одиниць ворожої техніки. Також було знищено 5 танків та 43 артилерійські системи.
Сили оборони України за минулу добу на фронті відмінусували 1 260 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян. Про це у понеділок, 05 травня, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН
Деталі
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.05.25 (орієнтовно) склали:
- особового складу ‒ 958070 (+1260) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10763 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 22411 (+8)
- артилерійських систем ‒ 27370 (+43)
- РСЗВ ‒ 1377 (+1)
- засоби ППО ‒ 1155 (0)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34997 (+137)
- крилаті ракети ‒ 3196 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47250 (+109)
- спеціальна техніка ‒ 3870 (0)
Дані уточнюються.
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