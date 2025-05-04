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Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
13:59 • 13147 перегляди

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів

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Першим у світі збив російський "Кинджал": що відомо про українського військового

Київ • УНН

 • 5288 перегляди

Простий програміст Дмитро, вступивши до війська, став першим, хто збив російський "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot. Це сталося в небі над Києвом 4 травня 2023 року.

Першим у світі збив російський "Кинджал": що відомо про українського військового

У Повітряних силах показали українця, який першим в історії збив російський "Кинджал", передає УНН.

"Коли почалася війна, я вступив до війська. І я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot і зіб'ю перший "Кинджал" у світі", - каже воїн на ім'я Дмитро.

Це сталося в небі над Києвом в ніч на 4 травня 2023 року.

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили24.03.25, 12:59 • 82400 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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