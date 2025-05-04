Першим у світі збив російський "Кинджал": що відомо про українського військового
Київ • УНН
Простий програміст Дмитро, вступивши до війська, став першим, хто збив російський "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot. Це сталося в небі над Києвом 4 травня 2023 року.
У Повітряних силах показали українця, який першим в історії збив російський "Кинджал", передає УНН.
"Коли почалася війна, я вступив до війська. І я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot і зіб'ю перший "Кинджал" у світі", - каже воїн на ім'я Дмитро.
Це сталося в небі над Києвом в ніч на 4 травня 2023 року.
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили24.03.25, 12:59 • 82400 переглядiв