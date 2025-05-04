Первым в мире сбил российский "Кинжал": что известно об украинском военном
Киев • УНН
Простой программист Дмитрий, вступив в армию, стал первым, кто сбил российский "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot. Это произошло в небе над Киевом 4 мая 2023 года.
В Воздушных силах показали украинца, который первым в истории сбил российский "Кинжал", передает УНН.
"Когда началась война, я вступил в армию. И я даже не мог подумать, что я, простой программист, освою ЗРК Patriot и собью первый "Кинжал" в мире", - говорит воин по имени Дмитрий.
Это произошло в небе над Киевом в ночь на 4 мая 2023 года.
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