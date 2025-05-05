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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 82862 перегляди

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Майже дві третини боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу на фронті відбулося 269 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Майже дві третини боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Майже дві третини з 269 боїв на фронті минулої доби сталися на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 5 травня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 4 травня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 106 авіаударів, зокрема скинув 167 керованих авіаційних бомб. Окрім цього, здійснив 5550 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2628 дронів-камікадзе.

Ураження ворога

"Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську систему та ще один інший важливий об’єкт ворога", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Строївки та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки і Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Рідкодуба.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося десять боєзіткнень у бік Майського, Білої Гори та поблизу Ступочок і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 115 атак агресора в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир.

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового, загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. Противник здійснив 317 артилерійських обстрілів, з них 11 - із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 10 авіаційних ударів, під час яких скинуто 13 керованих авіабомб", - сказано у зведенні.

ЗСУ за добу ліквідували 1260 окупантів, 5 танків і 137 БПЛА - Генштаб05.05.25, 08:02 • 756 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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