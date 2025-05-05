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рф атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 116 безпілотниками: збито 42 дрони

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Вночі росія випустила по Україні дві балістичні ракети та 116 безпілотників. Силами ППО збито 42 дрони, 21 БпЛА не досяг цілей, від атаки рф постраждали Сумщина та Донеччина.

рф атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 116 безпілотниками: збито 42 дрони

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети на 116 безпілотників, збито 42 дрони, 21 - не досяг цілей, повідомили у Повітряних сил ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 травня ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області - рф, а також 116-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово - рф, Приморськ - ТОТ Запорізької обл.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 21 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Сумщина та Донеччина.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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