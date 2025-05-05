В Одессе прогремели взрывы: враг атакует центр города и Пересыпский район
Киев • УНН
Вечером 5 мая в Одессе прогремели взрывы. Городской голова Геннадий Труханов предупредил об угрозе ударных БпЛА и сообщил о вражеской атаке на центр и Пересыпский район.
В Одессе вечером, 5 мая, прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.
Детали
В 21:55 он предупредил жителей Одессы, чтобы те находились в безопасных местах из-за угрозы применения ударных БпЛА.
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Впоследствии мэр Одессы рассказал, что в части города слышны взрывы. Он добавил, что враг целится по центру города и Пересыпскому району.
Тем временем мониторинговые ресурсы сообщают, что Одессу атакуют до 15 "шахедов".
Напомним
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