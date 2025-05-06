В Одесской области из-за атаки дронов погиб человек, повреждены дома
Киев • УНН
В результате российского удара по Одесскому району повреждена гражданская инфраструктура и частные дома. Во время ликвидации пожара обнаружено тело погибшего человека.
В Одесской области в результате атаки российских дронов погиб человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате российского удара по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома.
В некоторых местах вспыхнули пожары, которые сейчас оперативно ликвидируют наши спасатели. В одном из домов найдено тело погибшего человека
Дополнительная информация о пострадавших уточняется.
Напомним
В Одессе вечером, 5 мая, прогремели несколько взрывов. Враг целил по центру города и Пересыпскому району. Мониторинговые ресурсы сообщили, что Одессу атакуют до 15 "шахедов".
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