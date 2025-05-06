росія атакувала Запоріжжя: будівлі понівечені, під завалами можуть бути люди
Київ • УНН
Армія рф атакувала Запоріжжя, пошкоджено будівлі, можливо, під завалами є люди. В одному з районів міста виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби.
Армія рф атакувала Запоріжжя. У місті понівечені будівлі, під завалами можуть бути люди. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Через атаку росіян у місті понівечені будівлі. Попередньо, під завалами перебувають люди
За його словами, екстрені служби прямують на місця влучань.
Крім того, внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.
Додамо
Як повідомляють моніторингові канали, Запоріжжя атакувало понад 15 "шахедів".