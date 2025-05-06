россия атаковала Запорожье: здания изуродованы, под завалами могут быть люди

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке
14:29 • 28030 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

14:23 • 57127 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

14:11 • 48103 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Эксклюзив
6 мая, 13:27 • 49439 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

6 мая, 12:34 • 57212 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

6 мая, 11:40 • 91551 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
6 мая, 10:24 • 50878 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Эксклюзив
6 мая, 09:43 • 105650 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

Эксклюзив
6 мая, 07:11 • 57101 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

6 мая, 05:57 • 124373 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
2м/с
78%
748 мм
Популярные новости

Приказ Гегесетта об отмене поставок оружия Украине застал Белый дом врасплох - Reuters

6 мая, 11:15 • 14126 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 22103 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

14:59 • 55396 просмотра

Правительство внесло изменения в порядок призыва во время мобилизации: о чем речь

15:15 • 16416 просмотра

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

15:56 • 36002 просмотра
публикации

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

15:56 • 36074 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

14:59 • 55457 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

6 мая, 11:40 • 91541 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

6 мая, 09:43 • 105642 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 05:57 • 124366 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 22146 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 77496 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 76749 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 89221 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 37499 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

россия атаковала Запорожье: здания изуродованы, под завалами могут быть люди

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Армия рф атаковала Запорожье, повреждены здания, возможно, под завалами есть люди. В одном из районов города возник пожар, на месте работают экстренные службы.

россия атаковала Запорожье: здания изуродованы, под завалами могут быть люди

Армия рф атаковала Запорожье. В городе повреждены здания, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Из-за атаки россиян в городе повреждены здания. Предварительно, под завалами находятся люди 

- сообщил Федоров.

По его словам, экстренные службы направляются на места попаданий.

Кроме того, в результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.

Добавим

Как сообщают мониторинговые каналы, Запорожье атаковало более 15 "шахедов".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Brent
$62.08
Bitcoin
$95,067.90
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.74
Золото
$3,424.35
Ethereum
$1,789.32