россия атаковала Запорожье: здания изуродованы, под завалами могут быть люди
Киев • УНН
Армия рф атаковала Запорожье, повреждены здания, возможно, под завалами есть люди. В одном из районов города возник пожар, на месте работают экстренные службы.
Армия рф атаковала Запорожье. В городе повреждены здания, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Из-за атаки россиян в городе повреждены здания. Предварительно, под завалами находятся люди
По его словам, экстренные службы направляются на места попаданий.
Кроме того, в результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.
Добавим
Как сообщают мониторинговые каналы, Запорожье атаковало более 15 "шахедов".