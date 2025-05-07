В Киеве прогремели взрывы: враг ударил баллистикой
Киев • УНН
Ночью 7 мая в Киеве прогремели взрывы. Силы ПВО работают, есть угроза баллистики с северо-восточного направления.
В Киеве в ночь на среду, 7 мая, прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает УНН.
Детали
По меньшей мере три взрыва были слышны около 1:00. По данным мониторинговых ресурсов, враг ударил по столице баллистикой.
Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Цель на Киев!
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО.
"Опасность баллистики. Находитесь в укрытиях!" - написал Кличко.
Напомним
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