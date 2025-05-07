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В Киеве прогремели взрывы: враг ударил баллистикой

Киев • УНН

 • 2392 просмотра

Ночью 7 мая в Киеве прогремели взрывы. Силы ПВО работают, есть угроза баллистики с северо-восточного направления.

В Киеве прогремели взрывы: враг ударил баллистикой

В Киеве в ночь на среду, 7 мая, прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает УНН.

Детали

По меньшей мере три взрыва были слышны около 1:00. По данным мониторинговых ресурсов, враг ударил по столице баллистикой.

Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Цель на Киев!

- отметили в ПС.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО.

"Опасность баллистики. Находитесь в укрытиях!" - написал Кличко.

Напомним

Вечером во вторник, 6 мая, армия рф атаковала Запорожье. В городе повреждены здания, под завалами могут быть люди. В результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.

В Одесской области из-за атаки дронов погиб человек, повреждены дома 06.05.25, 00:13 • 3218 просмотров

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