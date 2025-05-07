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Удар по Запорожью: количество раненых возросло до 4, продолжается поисково-спасательная операция

Киев • УНН

 • 48 просмотра

В результате массированной атаки дронами по Запорожью 6 мая количество раненых возросло до 4. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и автомобили, продолжается спасательная операция.

Удар по Запорожью: количество раненых возросло до 4, продолжается поисково-спасательная операция

Количество раненых в результате вражеской атаки по Запорожью возросло до 4. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Тем временем в ГСЧС уточнили, что российские войска нанесли массированный удар беспилотниками в период с 21:55 по 22:20 6 мая. Повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.

По одному из адресов произошло разрушение жилого дома, возник пожар на площади 50 кв. м. Спасатели высвободили из-под завалов дома 2 человек и передали медикам. Пожар ликвидирован, продолжается поисково-спасательная операция

- говорится в сообщении ГСЧС.

Там добавили, что по другому адресу чрезвычайники ликвидировали возгорание 10 гаражей на общей площади 200 кв. м. Повреждено более 10 легковых автомобилей.

"Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из которых 1 ребенок", - рассказали в ГСЧС.

Напомним

Вечером во вторник, 6 мая, армия рф атаковала Запорожье. В городе изуродованы здания, под завалами могут быть люди. В результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.

В Сумской области активизируют эвакуацию населения из-за усиления вражеских обстрелов – ОВА06.05.25, 16:38 • 8138 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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