В Сумской области активизируют эвакуацию населения из-за усиления вражеских обстрелов – ОВА
Киев • УНН
В Сумской области активизировали эвакуацию из двух громад из-за увеличения атак КАБами. За сутки 5 погибших, 8 раненых, среди них ребенок, в Ворожбянской и Белопольской общинах.
В двух громадах Сумской области продолжается эвакуация гражданского населения. Ее приходится активизировать из-за усиления вражеских ударов, в частности управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Эвакуация продолжается. За последние двое суток враг увеличил количество обстрелов. Отмечаем за последние сутки более 40 атак только управляемыми авиационными бомбами объектов гражданской инфраструктуры и гражданских жителей
Он отметил, что в результате вражеских обстрелов за последние сутки погибли 5 человек. Также есть 8 раненых, среди них один ребенок.
Имеем пятерых погибших. Трое в Ворожбянской громаде и двое в Белопольской громаде. Имеем восемь раненых, среди них один ребенок
Григоров добавил, что эвакуация населения была инициирована еще предыдущей администрацией. Сейчас она активизировалась из-за усиления вражеских обстрелов.
Эвакуация в указанных громадах началась не вчера. Соответствующие распоряжения были изданы еще не при моей каденции предыдущим руководителем ОВА. Но еще раз подчеркиваю – из-за увеличения количества обстрелов мы вынуждены активизировать эвакуацию. Сейчас на территории Ворожбянской громады осталось 4700 человек, а Белопольской - 2100 человек
Дополнение
Заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак сообщил, что российские захватчики массированно обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую громады. В результате чего, разрушены десятки домов и есть погибшие. Продолжается эвакуация более 500 жителей.