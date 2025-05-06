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У Сумській області активізують евакуацію населення через посилення ворожих обстрілів – ОВА

Київ • УНН

 • 3654 перегляди

На Сумщині активізували евакуацію з двох громад через збільшення атак КАБами. За добу 5 загиблих, 8 поранених, серед них дитина, у Ворожбянській та Білопільській громадах.

У Сумській області активізують евакуацію населення через посилення ворожих обстрілів – ОВА

У двох громадах Сумської області триває евакуація цивільного населення. Її доводиться активізувати через посилення ворожих ударів, зокрема керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Евакуація триває. За останні дві доби ворог збільшив кількість обстрілів. Відмічаємо за останню добу більше 40 атак лише керованими авіаційними бомбами об’єктів цивільної інфраструктури та цивільних мешканців 

- повідомив Григоров.

Він наголосив, що внаслідок ворожих обстрілів за останню добу загинуло 5 осіб. Також є 8 поранених, серед них одна дитина.

Маємо п’ятьох загиблих. Троє у Ворожбянській громаді і двоє Білопільській громаді. Маємо вісім поранених, серед них одна дитина 

- зазначив глава ОВА.

Григоров додав, що евакуація населення була ініційована ще попередньої адміністрацію. Наразі вона активізувалася через посилення ворожих обстрілів.

Евакуація у зазначених громадах розпочалася не вчора. Відповідні розпорядження були видані ще не за моєї каденції попереднім керівником ОВА. Але ще раз наголошую – через збільшення кількості обстрілів ми змушені активізувати евакуацію. Наразі на території Ворожбянської громади лишилося 4700 осіб, а Білопільської - 2100 осіб 

- підсумував очільник ОВА.

Доповнення

Заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак повідомив, що російські загарбники масовано обстріляли Білопільську та Ворожбянську громади. Внаслідок чого, зруйновано десятки будинків та є загиблі. Триває евакуація понад 500 мешканців.

Павло Зінченко

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