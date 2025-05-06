У Сумській області активізують евакуацію населення через посилення ворожих обстрілів – ОВА

У двох громадах Сумської області триває евакуація цивільного населення. Її доводиться активізувати через посилення ворожих ударів, зокрема керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Евакуація триває. За останні дві доби ворог збільшив кількість обстрілів. Відмічаємо за останню добу більше 40 атак лише керованими авіаційними бомбами об’єктів цивільної інфраструктури та цивільних мешканців

Він наголосив, що внаслідок ворожих обстрілів за останню добу загинуло 5 осіб. Також є 8 поранених, серед них одна дитина.

Маємо п’ятьох загиблих. Троє у Ворожбянській громаді і двоє Білопільській громаді. Маємо вісім поранених, серед них одна дитина

Григоров додав, що евакуація населення була ініційована ще попередньої адміністрацію. Наразі вона активізувалася через посилення ворожих обстрілів.

Евакуація у зазначених громадах розпочалася не вчора. Відповідні розпорядження були видані ще не за моєї каденції попереднім керівником ОВА. Але ще раз наголошую – через збільшення кількості обстрілів ми змушені активізувати евакуацію. Наразі на території Ворожбянської громади лишилося 4700 осіб, а Білопільської - 2100 осіб