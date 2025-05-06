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Ворог скинув на Сумщину понад 10 авіабомб: загинуло щонайменше шестеро людей, триває евакуація

Київ • УНН

 • 4888 перегляди

російські війська масовано обстріляли Білопільську та Ворожбянську громади. Внаслідок чого, зруйновано десятки будинків та є загиблі, триває евакуація понад 500 мешканців.

Ворог скинув на Сумщину понад 10 авіабомб: загинуло щонайменше шестеро людей, триває евакуація

Внаслідок масованих авіаударів по громадах Сумщини триває термінова евакуація жителів Білопільської та Ворожбянської громад. Про це повідомив заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак в прямому ефірі телеканалу Київ24, передає УНН.

Деталі

За словами Біцака, лише за останню добу по Білопіллю російські війська скинули 20 авіабомб КАБ, а по Ворожбі — 11. У результаті зруйновано щонайменше 20 будинків у Білопіллі та понад 10 — у Ворожбі. 

Також він додав, що в Білопіллі загинули четверо людей, ще вісім отримали поранення. А у Ворожбі підтверджено двоє загиблих.

Така сумна статистика. Рашисти зруйнували міст через річку, яка тече в Білопіллі, що ускладнює логістику, евакуацію ускладнює. Немає в тій же Ворожбі інтернету, що ускладнює також оповіщення людей

- зазначив Біцак.

Зокрема, за інформацією, поки важко зрозуміти, скільки людей ще залишається, оскільки деякі повертались.

Тому закликаю волонтерів, хто з Ворожби, Білопілля, хто чує, молодь, щоб до долучитись до оповіщення про евакуацію літніх людей та всіх інших. Може хто не орієнтується чи може не знає, де це провести цю евакуацію, яким чином це зробити

- додав заступник голови Сумської райради.

Раніше щодо евакуації з цих двох громад заявляв начальник Сумської ОВА Олег Григоров на сторінці у Facebook. Він зазначав, що на сьогодні планувалася евакуація понад 500 мешканців.

Ми розуміємо, що залишити дім – болісне рішення. Але воно необхідне для збереження найціннішого – життя й здоров’я

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

5 травня рятувальники ДСНС вивезли 31 людину, зокрема 7 дітей, з Білопільської громади через постійні ворожі обстріли. Серед евакуйованих були також люди похилого віку.

Аліна Волянська

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