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Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
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З Сумщини вдалося евакуювати понад 30 людей - ДСНС

Київ • УНН

 • 1720 перегляди

5 травня рятувальники ДСНС вивезли 31 людину, зокрема 7 дітей, з Білопільської громади через постійні ворожі обстріли. Евакуація триває, мешканців закликають виїжджати.

З Сумщини вдалося евакуювати понад 30 людей - ДСНС

У понеділок, 5 травня, рятувальникам ДСНС вдалося вивезти у безпечне місце 31 людину, серед яких - 7 дітей, з населених пунктів Білопільської громади. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал служби.

Деталі

Зазначається, що ерез напружену ситуацію, пов’язану з постійними ворожими ударами, фахівці ДСНС на броньованих автомобілях адресно прибували до громадян, які виявили бажання евакуюватися.

Серед евакуйованих були також люди похилого віку. Евакуаційні заходи тривають

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Жителів населених пунктів Білопілля і Ворожби Сумської області закликали терміново евакуюватися у безпечні регіони. Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00. Також на евакуацію можна записатися цілодобово.

Демченко про ситуацію на Сумському напрямку: непроста, ворог інколи намагається прорватися на квадроциклах27.04.25, 11:45 • 5869 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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