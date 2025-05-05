З Сумщини вдалося евакуювати понад 30 людей - ДСНС
Київ • УНН
5 травня рятувальники ДСНС вивезли 31 людину, зокрема 7 дітей, з Білопільської громади через постійні ворожі обстріли. Евакуація триває, мешканців закликають виїжджати.
У понеділок, 5 травня, рятувальникам ДСНС вдалося вивезти у безпечне місце 31 людину, серед яких - 7 дітей, з населених пунктів Білопільської громади. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал служби.
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Зазначається, що ерез напружену ситуацію, пов’язану з постійними ворожими ударами, фахівці ДСНС на броньованих автомобілях адресно прибували до громадян, які виявили бажання евакуюватися.
Серед евакуйованих були також люди похилого віку. Евакуаційні заходи тривають
Нагадаємо
Жителів населених пунктів Білопілля і Ворожби Сумської області закликали терміново евакуюватися у безпечні регіони. Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00. Також на евакуацію можна записатися цілодобово.
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