С Сумщины удалось эвакуировать более 30 человек – ГСЧС
Киев • УНН
5 мая спасатели ГСЧС вывезли 31 человека, в том числе 7 детей, из Белопольской громады из-за постоянных вражеских обстрелов. Эвакуация продолжается, жителей призывают выезжать.
В понедельник, 5 мая, спасателям ГСЧС удалось вывезти в безопасное место 31 человека, среди которых - 7 детей, из населенных пунктов Белопольской громады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал службы.
Детали
Отмечается, что из-за напряженной ситуации, связанной с постоянными вражескими ударами, специалисты ГСЧС на бронированных автомобилях адресно прибывали к гражданам, изъявившим желание эвакуироваться.
Среди эвакуированных были также пожилые люди. Эвакуационные мероприятия продолжаются
Напомним
Жителей населенных пунктов Белополье и Ворожбы Сумской области призвали срочно эвакуироваться в безопасные регионы. Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00. Также на эвакуацию можно записаться круглосуточно.
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