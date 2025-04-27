Демченко о ситуации на Сумском направлении: непростая, враг иногда пытается прорваться на квадроциклах

На Сумском направлении ситуация непростая. В направлении населенных пунктов Басовка и Журавка россияне не прекращают свои действия, применяя тактику направления на территорию Украины малых штурмовых групп.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация там (на Сумском направлении – ред.) непростая, ведь у нас достаточно большая протяженность границы с рф в пределах этой области. Но конечно, наиболее приковано внимание к отдельным направлениям, это направление, в частности, населенного пункта Басовка и Журавка, где враг не прекращает свои действия, применяя тактику направления на территорию Украины малых штурмовых групп - рассказал Демченко.

Он сообщил, что россияне иногда пытаются прорваться на квадро циклах.

За последний период видим, что он даже пытается расширить в пределах этой зоны другие участки, где мы периодически разоблачаем попытки захода таких групп. Иногда они даже пытаются прорваться на квадроциклах, чтобы максимально быстро углубиться на территорию Украины, в дальнейшем закрепиться, дождаться подкрепления и расширять зону боев на территории Украины - сказал Демченко.

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Демченко подчеркнул, что Силы обороны наносят поражение противнику, не позволяя стремительно продвигаться по украинской территории.

Но подразделения Государственной пограничной службы, подразделения ВСУ, которые находятся на этом направлении, делают все возможное. Героизм ребят, которые держат позиции – это меткость и мастерство артиллеристов, операторов БПЛА, которые наносят поражение противнику, не позволяя так стремительно продвигаться по нашей территории, уничтожая эти малые штурмовые группы. Фактически иногда – это группы по несколько человек, иногда это около пяти, которые имеют задачу закрепиться на территории Украины и дождаться подкрепления - рассказал Демченко.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах на Курщине продолжается, угроза окружения наших подразделений отсутствует, а заявления рф являются пропагандой.