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Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває
11:58 • 374 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

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Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив, що бої на Курщині тривають, українські війська утримують позиції та завдають втрат ворогу. Заяви рф про розгром є пропагандою.

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває, загроза оточення наших підрозділів відсутня, а заяви рф є пропагандою, пише УНН.

Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області рф не відповідають дійсності. Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони

- наголосили у Генштабі у соцмережах.

Деталі

У Генштабі вказали, що "від початку доби в операційній зоні угруповання військ "Курськ" відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває".

"Загроза оточення наших підрозділів відсутня", - зазначається у заяві Генштабі.

"Заяви ворожого керівництва про "розгром" українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне. Активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області рф також тривають", - заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

путіну доповіли про "завершення операції" зі "звільнення" курщини26.04.25, 13:58 • 2898 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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