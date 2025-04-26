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Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается
11:58 • 382 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

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Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил, что бои в Курской области продолжаются, украинские войска удерживают позиции и наносят потери врагу. Заявления рф о разгроме являются пропагандой.

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что оборонная операция Сил обороны Украины в определенных районах на Курщине продолжается, угроза окружения наших подразделений отсутствует, а заявления рф являются пропагандой, пишет УНН.

Сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области рф не соответствуют действительности. Оборонная операция Сил обороны Украины в определенных районах на Курщине продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны

- отметили в Генштабе в соцсетях.

Детали

В Генштабе указали, что "с начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражено пять штурмовых действий противника, еще одно такое боевое столкновение сейчас продолжается".

"Угроза окружения наших подразделений отсутствует", - отмечается в заявлении Генштаба.

"Заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистским вывертом и желанием выдать желаемое за действительное. Активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области рф также продолжаются", - заявили в Генеральном штабе ВСУ.

путину доложили о "завершении операции" по "освобождению" курщины26.04.25, 13:58 • 2884 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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