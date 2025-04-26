путину доложили о "завершении операции" по "освобождению" курщины

РосСМИ со ссылкой на сообщения из кремля информируют, что начальник генштаба вс россии валерий герасимов поспешил доложить российскому диктатору владимиру путину о "завершении операции" по "освобождению курской области", пишет УНН.

При этом Генштаб ВС Украины утром сообщал, что "Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении", где украинские защитники остановили 30 штурмовых действий захватчиков. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес на направлении 28 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ, совершил 370 обстрелов, из которых 9 - из РСЗО.

"Вражеский генштаб придумал "победу" на Курщине и доложил ложь диктатору, которому надо показать Трампу хоть маленькую победу", - прокомментировал в соцсетях военный журналист Андрей Цаплиенко.

"О наших успехах свидетельствует и карта DeepState - согласно ей, два района Курской области до сих пор отмечены как под контролем ВСУ", - указывает журналист.



О том, что российские сообщения не соответствуют действительности, сообщают и среди волонтеров.

В то же время росСМИ отмечают, что минобороны рф признало участие северокорейских военных в противостоянии с ВСУ в курской области.

"Бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ", - заявил глава генштаба вс рф валерий герасимов, как его цитируют росСМИ.