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Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває
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Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

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путіну доповіли про "завершення операції" зі "звільнення" курщини

Київ • УНН

 • 2860 перегляди

РосЗМІ повідомили, що герасимов доповів путіну про «завершення операції» зі «звільнення Курської області». При цьому, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники продовжують стримувати ворога на Курському напрямку.

путіну доповіли про "завершення операції" зі "звільнення" курщини

РосЗМІ з посиланням на повідомлення з кремля інформують, що начальник генштабу зс росії валерій герасимов поспішив доповісти російському диктатору володимиру путіну про "завершення операції" зі "звільнення курської області", пише УНН.

При цьому Генштаб ЗС України вранці повідомляв, що "Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку", де українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби ворог завдав на напрямку 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 370 обстрілів, з яких 9 - із РСЗВ.

"Ворожий генштаб вигадав "перемогу" на Курщині та доповів брехню диктатору, якому треба показати Трампу бодай маленьку перемогу", - прокоментував у соцмережах військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"Про наші успіхи свідчить і мапа DeepState - згідно неї, два райони Курської області досі помічені як під контролем ЗСУ", - вказує журналіст.

Про те, що російські повідомлення не відповідають дійсності, повідомляють й серед волонтерів.

Водночас росЗМІ зауважують, що міноборони рф визнало участь північнокорейських військових у протистоянні з ЗСУ у курській області.

"Бійці КНДР показали високий професіоналізм при звільненні Курської області від ЗСУ", - заявив голова генштабу зс рф валерій герасимов, як його цитують росЗМІ.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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