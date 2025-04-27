Демченко про ситуацію на Сумському напрямку: непроста, ворог інколи намагається прорватися на квадроциклах

На Сумському напрямку ситуація непроста. У напрямку населених пунктів Басівка та Журавка росіяни не припиняють свої дії застосовуючи тактику направлення на територію України малих штурмових груп.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ситуація там (на Сумському напрямку – ред.) непроста, адже маємо досить велику протяжність кордону з рф в межах цієї області. Але звісно найбільш прикута увага до окремих напрямків, це напрямок, зокрема населеного пункту Басівка та Журавка, де ворог не припиняє свої дії застосовуючи тактику направлення на територію України малих штурмових груп

Він повідомив, що росіяни інколи намагаються прорватися на квадроциклах.

За останній період бачимо, що він навіть намагається розширити в межах цієї зони інші ділянки, де ми періодично викриваємо спроби заходу таких груп. Інколи вони навіть намагаються прорватися на квадроциклах, щоб максимально швидко заглибитися на територію України, в подальшому закріпитися, дочекатися підкріплення й розширювати зону боїв на території України

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Демченко наголосив, що Сили оборони завдають ураження противнику не дозволяючи стрімко просуватися українською територією.

Але підрозділи Державної прикордонної служби, підрозділи ЗСУ, які знаходяться на цьому напрямку роблять все можливе. Героїзм хлопців, які тримають позиції – це влучність та майстерність артилеристів, операторів БПЛА, які завдають ураження противнику не дозволяючи так стрімко просуватися нашою територією, знищуючи ці малі штурмові групи. Фактично інколи – це групи по кілька осіб, інколи це близько п’яти, які мають завдання закріпитися на території України та дочекатися підкріплення