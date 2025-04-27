В DeepState спростували окупацію Курщини але визнали, що ситуація там складається не найкращим чином

У суботу, 26 квітня команда моніторингового проєкту DeepState спростувала інформацію про повну окупацію ворогом Курської області. Водночас аналітики DeepState повідомили про деякі просування армії рф в даному регіоні і що обстановка там складається не найкращим чином, передає УНН.

Сьогодні московити, вчергове, почали поширювати фейк, заявивши, що вони повністю окупували Курщину і витіснили з території підрозділи Сил Оборони. Дана заява не відповідає дійсності, але обстановка в даному районі складається не найкращим чином - йдеться у дописі DeepState.

Зазначається, що ворог мав просування на Курщині, зокрема, практично повністю зайняв населений Горналь і просунувся в районі Олешні.

Це останні села, навколо яких залишився контроль бійцями Сил Оборони. тож "Курська операція" досі триває, де українські військові ведуть бої з московитами та корейцями. Зокрема, здійснюється полювання та ураження логістики ворога, його місце зосередження, тощо - доповіли аналітики.

"Противник не полишає спроб просунутися та закріпитися на Сумщині. Здійснює накопичення в селі Журавка та намагається підійти до села Біловоди. А також закріплюється та здійснює накопичення в Басівці, пробуючи рухатися в сторону Локні, але поки безуспішно. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не давати кацапам просуватися та накопичуватися", - пише команда DeepState.

Нагадаємо

Протягом доби, 26 квітня на фронті відбулося 162 бойові зіткнення. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках, а також на Курщині.

Ворог просунувся на Курщині - DeepState